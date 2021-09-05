Стали известны имена лауреатов Национальной литературной премии

Так, новый роман «Парыж, Эйфелева вежа і…» принес известному отечественному писателю Виктору Правдину победу в номинации «Лучшее произведение прозы». Автором лучшей книги поэзии (а это, к слову, сборник «Белае, чорнае i залатое») жюри признало главного редактора издательства «Мастацкая лiтаратура» поэта Виктора Шнипа. За лучшее произведение литературной критики и литературоведения отметили Александра Карлюкевича, чья книга «Пухавiччына. Лiтаратурнае гняздо Беларусi» на примере одного конкретного региона рассматривает характер взаимосвязей мест, культурных гнезд с творчеством писателей и литературоведов.Известный политик и ученый, доктор педагогических наук, профессор Александр Радьков стал автором лучшего публицистического произведения. Почетную награду ему принес сборник эссе и историй «Дискретный подход к наблюдению жизни», в котором Александр Николаевич подробно и с юмором рассказывает о БГУ, службе в армии, работе на государственных должностях и встречах с известными учеными, писателями, спортсменами и артистами.Лучшее произведение для детей и юношества в прошлом году, по мнению членов жюри, выпустило издательство «Четыре четверти». Это сборник стихотворений Валентины Поликаниной «Всех сильнее доброта». Премия за лучший дебют, в свою очередь, ушла выпускнице Института теологии БГУ Екатерине Стройловой за сборник «Навстречу любви».