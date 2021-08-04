Стали известны имена авторов антибелорусского мятежа

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За так называемыми структурами гражданского общества стоят действующие или отставные разведчики. Белорусским спецслужбам стали известны имена людей, которые управляют блогерами, журналистами и активистами, выступающими медийными лицами переворота.- рассказывается в ролике.Как оказалось, причины нелюбви к Беларуси и Лукашенко просты. Майкл Капантер характеризует их так: