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Стали известны имена авторов антибелорусского мятежа

На телеканале СТВ состоялась премьера  первой части документального проекта «2020». В нем впервые  называются имена тех, кто стоит за цветными революциями, которые так и не сработали в Беларуси. 

Фото: скриншот из видео

За так называемыми структурами гражданского общества стоят действующие или отставные разведчики. Белорусским спецслужбам стали известны имена людей, которые управляют блогерами, журналистами и активистами, выступающими медийными лицами переворота. 

- Речь идет про следующих личностей - Павол Демеш, Дэвид Кремер, Камиль Клысинский, Витес Юрконес, Ежи Помяновский, Михаил Ходорковский. Но главным автором антибелорусского мятежа посчитали Майкла Капентера - старшего директора Центра дипломатии и глобального взаимодействия им. Пенн Байдена. Он также работал в Белом доме советником по внешней политике у тогда еще вице-президента Джо Байдена, трудился и в Совете национальной безопасности директором по России, - рассказывается в ролике. 

Как оказалось, причины нелюбви к Беларуси и Лукашенко просты. Майкл Капантер характеризует их так:

«Как сказал Збигнев Бжезински, с Украиной Россия - империя, а без Украины - национальное государство. Это применимо и для Беларуси тоже. Это онтологический вопрос». 
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