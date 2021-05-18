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Стали известны главные особенности дизайна новой ОС Windows

Microsoft принял решение не разрабатывать отдельную версию Windows 10 для гаджетов с нестандартными экранами. Все наработки по ней компания использует в будущем обновлении Sun Valley, передает РИА Новости.


Согласно информации портала WindowsLatest, утечка информации о новой версии Windows 10 доказывает, что операционная система претерпит заметное изменение пользовательского интерфейса.

Изменится и "Центр уведомлений", который получит возможность открытия по свайпу вверх. Новая функция будет доступна для компьютеров с сенсорным экраном. Еще одной особенностью Sun Valley станут закругленные углы окон ОС.

Обновление Sun Valley для Windows 10 должно выйти в текущем году. Планируется, что во второй половине года начнется распространение версии среди пользователей ОС.
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Фото: РЕЙТЕР
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