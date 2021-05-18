Microsoft принял решение не разрабатывать отдельную версию Windows 10 для гаджетов с нестандартными экранами. Все наработки по ней компания использует в будущем обновлении Sun Valley, передает РИА Новости.
Согласно информации портала WindowsLatest, утечка информации о новой версии Windows 10 доказывает, что операционная система претерпит заметное изменение пользовательского интерфейса.
Изменится и "Центр уведомлений", который получит возможность открытия по свайпу вверх. Новая функция будет доступна для компьютеров с сенсорным экраном. Еще одной особенностью Sun Valley станут закругленные углы окон ОС.
Обновление Sun Valley для Windows 10 должно выйти в текущем году. Планируется, что во второй половине года начнется распространение версии среди пользователей ОС.
Опубликовано:
746
Стали известны главные особенности дизайна новой ОС Windows
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter