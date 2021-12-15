Стали известны два необычных симптома омикрон-штамма

Специалисты рассказали, что зараженные "омикроном" жалуются на боль в пояснице и першение в горле.При этом ученые добавили, что зараженные новым штаммом на 23% реже попадают в больницы по сравнению с теми, у кого обнаружен дельта-штамм. К таким данным ученые пришли после анализа примерно 78 тысяч случаев.Отмечается, что хотя чаще всего заболевание протекает в легкой форме, это не означает, что новый вариант COVID-19 менее опасен.Несколько уровней иммунитета, приобретенного как в результате инфекции, так и вакцинации, вероятно, сыграли значительную роль в изменении тяжести заболевания.