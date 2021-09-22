Стали известны детали конфликта Максима Фадеева с известным российским диетологом

В прошлом году популярный композитор Максим Фадеев похвастался, что ему удалось сбросить более ста кг. По его словам, чтобы похудеть, он не прибегал к услугам врачей и не принимал специальные препараты. В одном из своих видеобращений российский диетолог Алексей Ковальков указал на то, что музыкант избавился от веса с помощью пластической операции. Подробности этой истории специалист по похудению рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелия.
–Он говорил, что похудеть помогла вода. Как врач, я понимаю, что это полная ерунда, – сказал тогда Ковальков.
Так между ними возник конфликт, Фадеев даже грозился подать в суд.
– В суд никто не подал. Любой врач может высказать свои предположения. В своем ролике я отнесся к нему с уважением. Я подчеркнул, что он прекрасный певец. Я предполагаю, на что врач имеет полное право. Меня обвинили в раскрытии врачебной тайны. Но как я мог это сделать, если я никогда не видел его в глаза? Он мне тайну не доверял, я мог раскрыть тайну какого-либо пациента, но я не назвал ни одной фамилии, даже не намекнул. Состава преступления там нет, никакой суд не примет это к рассмотрению. Я был удивлен его реакцией: он назвал меня шарлатаном, – рассказал он.
Ковальков подчеркнул, что не позволял себе таких высказываний в адрес продюсера.
– Единственное, я сказал, что он лукавит. Поэтому привлечь можно его, но я заниматься этим не буду, – заявил диетолог.
Фото: ТАСС