Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.92
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Стали известны даты вручения телевизионных премий BAFTA в 2022 году

Стали известны даты вручения телевизионных премий BAFTA в 2022 году

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства анонсировала даты следующих церемоний вручения телевизионных премий BAFTA. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. 


Отмечается, что церемония BAFTA TV Awards запланирована на 8 мая, BAFTA TV Craft Awards пройдет 24 апреля. Номинантов объявят 30 марта. 

Также стало известно, что члены академии изменили правила BAFTA TV. Теперь британские актеры и актрисы, снимавшиеся в зарубежных сериалах (в основном американского производства), смогут претендовать на награды за свои роли. Количество номинантов в международных категориях увеличили с четырех до шести. 

Известно, что вручение кинопремий BAFTA пройдет 13 марта. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы