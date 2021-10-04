Стали известны даты вручения телевизионных премий BAFTA в 2022 году

Отмечается, что церемония BAFTA TV Awards запланирована на 8 мая, BAFTA TV Craft Awards пройдет 24 апреля. Номинантов объявят 30 марта.Также стало известно, что члены академии изменили правила BAFTA TV. Теперь британские актеры и актрисы, снимавшиеся в зарубежных сериалах (в основном американского производства), смогут претендовать на награды за свои роли. Количество номинантов в международных категориях увеличили с четырех до шести.Известно, что вручение кинопремий BAFTA пройдет 13 марта.