Стало известно, когда начнут выдавать сертификаты ЦТ в Беларуси

уточнилНапомним, что централизованное тестирование в Беларуси началось 16 июня. Первым предметом, по которому абитуриенты проходили испытание, стал белорусский язык. Следующее ЦТ запланировано на 2 июля. В этот день поступающим предстоит пройти тестирование по физике. Финальном ЦТ станет испытание по всемирной истории (новейшее время), которое пройдет 8 июля.Даты резервных дней – 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время). Зарегистрироваться на прохождение ЦТ в резервные дни можно с 2 по 9 июля.Всего на ЦТ в стране записались более 62 тыс. человек.