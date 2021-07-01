В Беларуси получать сертификаты ЦТ можно начиная с 16 июля, а за резервные дни – с 23 июля, информирует БЕЛТА.
– Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля. Тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, – с 23 июля, – уточнил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
Напомним, что централизованное тестирование в Беларуси началось 16 июня. Первым предметом, по которому абитуриенты проходили испытание, стал белорусский язык. Следующее ЦТ запланировано на 2 июля. В этот день поступающим предстоит пройти тестирование по физике. Финальном ЦТ станет испытание по всемирной истории (новейшее время), которое пройдет 8 июля.
Даты резервных дней – 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время). Зарегистрироваться на прохождение ЦТ в резервные дни можно с 2 по 9 июля.
Всего на ЦТ в стране записались более 62 тыс. человек.
Опубликовано:
854
Стало известно, когда начнут выдавать сертификаты ЦТ в Беларуси
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter