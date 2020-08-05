В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,98%

Больше всего людей пришло на участки в Гомельской области, рассказали в ЦИК.

Явка избирателей на выборах Президента Беларуси в первый день досрочного голосования составила 4,98%.

Как отметили в ЦИК, больше всего людей пришло на участки в Гомельской области – 7,55%. В Брестской области досрочно проголосовали 4,23% избирателей, в Витебской – 5%, в Могилевской – 4,66%. А вот в Гродненской области пока зарегистрирован наименьший процент по республике – 3,39%.

Что касается Минской, то здесь проголосовали 4,69% избирателей, в столице эта цифра составила 4,77%.

В ЦИК напомнили, что досрочное голосование на выборах будет идти до 8 августа.