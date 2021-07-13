Взрыв в гостинице Геленджика мог прогреметь из-за неисправности газового оборудования, передает ТАСС.
– Причиной взрыва бытового газа могла стать неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним. Данная версия является приоритетной. При этом рассматриваются и другие варианты, – рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
Напомним, что взрыв бытового газа случился 13 июля в магазине при гостинице в Геленджике. В результате инцидента, как уточнил глава города, погиб один человек.
Фото: ТАСС
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Стала известна возможная причина взрыва в гостинице Геленджика
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