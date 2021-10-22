Стала известна возможная причина ЧП на заводе в Рязанской области

Замыкание в конвейерной ленте привело ко взрыву в цехе завода ООО «Разряд» в Рязанской области, пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Агентству рассказали: «В ходе изучения причин взрыва было установлено, что в конвейерной ленте по отгрузке пороха произошло замыкание. Оно привело к возгоранию и почти моментальной детонации».
О пожаре в поселке Лесное Шиловского района МЧС России стало известно утром 22 октября. В 9:31 (совпадает с минским временем) была объявлена ликвидация открытого горения на площади 160 кв. метров, сейчас пожар полностью ликвидирован. Пожару предшествовал взрыв, который произошел из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. В результате инцидента погибли 17 человек.
В регионе объявили 25 октября днем траура по жертвам пожара на заводе.
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагедией.
Фото: ТАСС