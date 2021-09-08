Стала известна причина взрыва газа в Ногинске

Причиной взрыва в Ногинске стала утечка бытового газа. Следствию предстоит установить, что конкретно привело к ней: несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования, передает РИА Новости.
– Пока основная причина – бытовой газ... В доме есть организация, которая обслуживала газовое оборудование. Есть отметки в электронных журналах о проведении техработ, поэтому, соответственно, следственные органы будут разбираться, это несчастный случай, халатность или, соответственно, нарушение эксплуатации газового оборудования, – уточнил информацию вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.
Фото: РИА Новости