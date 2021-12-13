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Стала известна причина смерти режиссера Сергея Соловьева

Во ВГИКе назвали причину смерти советского и российского режиссера Сергея Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости.  

Фото: РИА Новости

По данным пресс-службы вуза, у режиссера были проблемы с сердцем. 

Другие подробности пока не приводятся. 
Умер режиссер Сергей Соловьев
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