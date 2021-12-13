Главная Стала известна причина смерти режиссера Сергея Соловьева Опубликовано: 13.12.2021 21:41:54 1092 Стала известна причина смерти режиссера Сергея Соловьева Во ВГИКе назвали причину смерти советского и российского режиссера Сергея Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости. Фото: РИА Новости По данным пресс-службы вуза, у режиссера были проблемы с сердцем. Другие подробности пока не приводятся. Умер режиссер Сергей Соловьев Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter знаменитости режиссер Россия Подготовил(а): Дарья СТАРАВОЙТОВА Написать автору Версия для печати Новости и статьи