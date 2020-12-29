Сегодня утром стало известно о смерти советского и российского певца Владимира Ефименко. Продюссер ВИА «Лейся, песня» Евгений Красножен назвал причину смерти исполнителя, сообщает РИА Новости.
По словам Красножена Владимир Ефименко умер от коронавируса. Оказалось, что две недели назад певец попал в реанимацию в тяжелом состоянии.
Продюсер ВИА «Лейся, песня» рассказал, что накануне солист ансамбля был абсолютно здоров, видимо, инфекция «съела» его моментально.
- В последние дни у артиста наблюдалась положительная динамика, однако организм не смог справиться с болезнью, - добавил Красножен.
Напомним, Владимир Ефименко скончался 29 декабря в возрасте 66 лет. Музыкант был солистом ансамбля "Лейся, песня" в 1977 году и выступал с гастролями в России и СНГ. Он первым исполнил такие композиции, как "Обручальное кольцо", "Где же ты была", "Прощай" и "Родная земля", которые в дальнейшем стали шлягерами и были перепеты другими исполнителями.
Фото: vk.com/id285443399
Опубликовано:
1988
Стала известна причина смерти исполнителя хита "Обручальное кольцо"
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