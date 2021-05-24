Названа причина смерти советской и российской актрисы театра и кино Нины Шацкой. Об этом сообщает Пятый канал.
Фото: РИА Новости
По информации источника, накануне смерти артистка заболела коронавирусной инфекцией.
По неподтвержденной информации, ранее актриса перенесла инсульт, а также имела проблемы с почками.
Напомним, заслуженная артистка России Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни. О ее смерти сообщил пресс-атташе Театра на Таганке.
Актриса известна по ролям в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Коллеги», «Белый рояль» и другим.
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Стала известна причина смерти актрисы Нины Шацкой
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