Стала известна причина смерти актрисы Нины Шацкой

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РИА Новости

По информации источника, накануне смерти артистка заболела коронавирусной инфекцией.По неподтвержденной информации, ранее актриса перенесла инсульт, а также имела проблемы с почками.Напомним, заслуженная артистка России Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни. О ее смерти сообщил пресс-атташе Театра на Таганке.Актриса известна по ролям в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Коллеги», «Белый рояль» и другим.