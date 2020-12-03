Советская актриса и режиссер Нина Иванова умерла на 87-м году жизни из-за проблем с сердцем.
Фото: пресс-служба Союза кинематографистов России
"Медики установили причину смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность", – сообщил источник российского Пятого канала в правоохранительных органах.
Самую известную свою роль Нина Иванова сыграла в фильме "Весна на Заречной улице". Кроме того, снималась в таких фильмах, как "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь" и ряде других.
Известно, что в последние годы Нина Иванова вела по большей части затворнический образ жизни и мало с кем общалась.
Прощание с актрисой пройдет завтра, 4 декабря.
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Стала известна причина смерти актрисы Нины Ивановой
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