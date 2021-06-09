Стала известна причина пожара в рязанской больнице

заявил губернатор в эфире телеканала "Россия 24".Согласно словам губернатора, все погибшие при пожаре в больнице Рязани являлись тяжелыми пациентами на ИВЛ. Один из них в момент трагедии находился в палате, где случилось возгорание.Также отмечается, что в результате происшествия одна медсестра получила ожоги первой и второй степени, другая – более легкой степени.добавил Николай Любимов.Пострадавшую при пожаре работницу больницы эвакуируют в Москву в ожоговый центр имени Вишневского.отметил губернатор.В ночь с 8 на 9 июня в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко случился пожар. Согласно информации властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении пациентов. В правительстве региона отметили, что причиной смерти людей стало отравление угарным газом. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Рязанской области ранее обязал оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, проверить медицинские учреждения региона на предмет противопожарной безопасности.Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области