Губернатор Рязанской области Николай Любимов подтвердил, что причиной пожара в больнице является загоревшийся аппарат ИВЛ, который медсестра пыталась потушить, передает РИА Новости.
– Произошло возгорание аппарата ИВЛ, медсестра сначала пыталась его потушить, вторая медсестра подключилась, – заявил губернатор в эфире телеканала "Россия 24".
Согласно словам губернатора, все погибшие при пожаре в больнице Рязани являлись тяжелыми пациентами на ИВЛ. Один из них в момент трагедии находился в палате, где случилось возгорание.
Также отмечается, что в результате происшествия одна медсестра получила ожоги первой и второй степени, другая – более легкой степени.
– Две медсестры пострадали во время возгорания и при первичном тушении пожара. Одна медсестра – с ожогами первой и второй степени, вторая – с ожогами более легкой степени, – добавил Николай Любимов.
Пострадавшую при пожаре работницу больницы эвакуируют в Москву в ожоговый центр имени Вишневского.
– Медсестра, которая с тяжелыми ожогами, сейчас эвакуируется в Москву в специализированный центр ожоговый имени Вишневского по согласованию с Минздравом Российской Федерации, – отметил губернатор.
В ночь с 8 на 9 июня в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко случился пожар. Согласно информации властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении пациентов. В правительстве региона отметили, что причиной смерти людей стало отравление угарным газом. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Рязанской области ранее обязал оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, проверить медицинские учреждения региона на предмет противопожарной безопасности.
Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
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Стала известна причина пожара в рязанской больнице
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