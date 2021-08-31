Стала известна дата выхода Windows 11

–уточнили информацию в Microsoft.Вместе с тем компания поблагодарила сообщество Windows Insider, поскольку его участники помогли в тестировании новой системы. Благодаря им Microsoft узнавала о проблемах и ошибках ОС.В середине 2022 года Windows 11 будет установлена на всех устройствах, отвечающих требованиям ОС.