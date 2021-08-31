Стала известна дата выхода Windows 11

Пользователи смогут приобрести ОС Windows 11 уже в начале октября нынешнего года, передает РИА Новости.
"5 октября начнется развертывание бесплатного обновления до Windows 11 на отвечающих требованиям ПК с Windows 10, а компьютеры с предустановленной Windows 11 будут доступны для покупки. Windows 11 – это новый опыт Windows, призванный приблизить вас к тому, что вы любите", –уточнили информацию в Microsoft.
Вместе с тем компания поблагодарила сообщество Windows Insider, поскольку его участники помогли в тестировании новой системы. Благодаря им Microsoft узнавала о проблемах и ошибках ОС.
В середине 2022 года Windows 11 будет установлена на всех устройствах, отвечающих требованиям ОС.