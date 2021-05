Стала известна дата выхода специального эпизода сериала «Друзья»

Фото:

hbo.com

Долгожданный выпуск выйдет 27 мая этого года. Серия, в которой звездные герои культового проекта воссоединятся, получила название Friends: The Reunion or The one where they get back together. Эпизод покажут по HBO.Официальный представитель телевизионной студии поделился, что в спецвыпуске примут участие и другие знаменитости, среди которых Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, Синди Кроуфорд, Кара Делевинь и многие другие.