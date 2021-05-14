Названа дата премьеры новой серии популярного ситкома «Друзья». Об этом сообщает Super.ru.
Фото: hbo.com
Долгожданный выпуск выйдет 27 мая этого года. Серия, в которой звездные герои культового проекта воссоединятся, получила название Friends: The Reunion or The one where they get back together. Эпизод покажут по HBO.
Официальный представитель телевизионной студии поделился, что в спецвыпуске примут участие и другие знаменитости, среди которых Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, Синди Кроуфорд, Кара Делевинь и многие другие.
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Стала известна дата выхода специального эпизода сериала «Друзья»
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