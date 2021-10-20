Стала известна дата выхода смартфона Redmi Note 11

Генеральный директор RedmiЛу Вейбинг сообщил, что серия гаджетов Note 11 станет дополнением к популярной линейке Note и включит в себя шесть основных функциональных обновлений. Устройства также претерпят серьезное изменение дизайна.По данным инсайдеров, в Redmi Note 11 5G установят IPS-дисплей с частотой 120 Гц, основную камеру на 50 Мп, процессор MediaTek Dimensity 810 и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Note 11 Pro+ 5G будет более интересным. Гаджет получит OLED-дисплей 120 Гц, 108-мегапиксельную камеру, чипсет Dimensity 920 и аккумулятор 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.Смартфоны линейки Redmi Note 11 представят уже в этом месяце - 28 октября, позже гаджеты поступят в продажу. Стоимость устройств пока не раскрывается.