Стала известна дата выхода смартфона Redmi Note 11

Китайская компания Xiaomi планирует презентовать очередное поколение популярных смартфонов Redmi Note этой осенью. Информацию подтвердили официальные представители бренда, передает РИА Новости.
Генеральный директор RedmiЛу Вейбинг сообщил, что серия гаджетов Note 11 станет дополнением к популярной линейке Note и включит в себя шесть основных функциональных обновлений. Устройства также претерпят серьезное изменение дизайна.
По данным инсайдеров, в Redmi Note 11 5G установят IPS-дисплей с частотой 120 Гц, основную камеру на 50 Мп, процессор MediaTek Dimensity 810 и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Note 11 Pro+ 5G будет более интересным. Гаджет получит OLED-дисплей 120 Гц, 108-мегапиксельную камеру, чипсет Dimensity 920 и аккумулятор 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.
Смартфоны линейки Redmi Note 11 представят уже в этом месяце - 28 октября, позже гаджеты поступят в продажу. Стоимость устройств пока не раскрывается.