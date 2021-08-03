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Стала известна дата выхода сериала "Властелин колец"

Студия Amazon объявила дату выхода фэнтези-сериала "Властелин колец" по мотивам романов Джона Р.Р. Толкина. Об этом информирует РИА Новости

Кадр из фильма

Премьера телесериала состоится 2 сентября 2022 года. Его покажут на сервисе Prime Video. Эпизоды будут выходить еженедельно. Напомним, пока сериал не имеет официального названия. 

Подробности сюжета не раскрываются. Однако известно, что действие в сериале развернется за несколько тысячелетий до событий, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец" Толкина.

Главные роли в картине исполнили Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Макс Болдри, Назанин Бониади, Морфидд Кларк и другие.
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