Стала известна дата выхода сериала "Властелин колец"

Кадр из фильма

Премьера телесериала состоится 2 сентября 2022 года. Его покажут на сервисе Prime Video. Эпизоды будут выходить еженедельно. Напомним, пока сериал не имеет официального названия.Подробности сюжета не раскрываются. Однако известно, что действие в сериале развернется за несколько тысячелетий до событий, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец" Толкина.Главные роли в картине исполнили Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Макс Болдри, Назанин Бониади, Морфидд Кларк и другие.