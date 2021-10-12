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  2. Стала известна дата выхода Redmi Note 11 от Xiaomi

Стала известна дата выхода Redmi Note 11 от Xiaomi

Очередное поколение смартфона Redmi Note может выйти осенью текущего года, намекнул генеральный директор бренда Лу Вейбинг. Об этом сообщает РИА Новости.


Топ-менеджер компании уточнил, что Redmi ждет напряженный месяц, а пользователей – некоторые новинки. К публикации с заявлением прикреплен снимок с мероприятия, где был показан актуальный Redmi Note 10.

Известно, что в одну из версий Redmi Note 11 установят процессор Snapdragon 778G. Кроме того, новое устройство получит 120-ваттную быструю беспроводную зарядку. Изменится и экран: отныне он будет поддерживать обновление картинки на частоте 144 Гц.
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Фото: РЕЙТЕР
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