Стала известна дата выхода Redmi Note 11 от Xiaomi

Топ-менеджер компании уточнил, что Redmi ждет напряженный месяц, а пользователей – некоторые новинки. К публикации с заявлением прикреплен снимок с мероприятия, где был показан актуальный Redmi Note 10.Известно, что в одну из версий Redmi Note 11 установят процессор Snapdragon 778G. Кроме того, новое устройство получит 120-ваттную быструю беспроводную зарядку. Изменится и экран: отныне он будет поддерживать обновление картинки на частоте 144 Гц.