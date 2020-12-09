Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил выборы в Бундестаг на конец сентября 2021 года, пишет ТАСС.
Точную дату сообщила канцелярия главы государства – выборы в Бундестаг 20-го созыва состоятся 26 сентября 2021 года. Отмечается, что эту дату раньше предложило правительство страны.
Одновременно с составом Бундестага грядущие выборы определят новый кабинет министров и канцлера. Жители Германии будут голосовать за партии, которые выдвинут своих кандидатов на должность главы правительства. Кабмин же сформирует набравшая большинство политическая сила или межпартийная коалиция.
Сейчас в ФРГ главенствует коалиция Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии.
Фото: pixabay.com
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Стала известна дата выборов в немецкий парламент
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