Стала известна дата президентских выборов в Таджикистане

Их назначила на совместном заседании верхняя и нижняя палаты местного парламента, сообщает ТАСС.

Выборы президента Таджикистана назначены на 11 октября 2020 года. Такое решение было принято на совместном заседании верхней и нижней палаты местного парламента.

– Сегодня на совместном заседании обеих палат парламента депутаты определили дату проведения очередных президентских выборов в Таджикистане – 11 октября 2020 года, – рассказал помощник председателя верхней палаты парламента по связям со СМИ и неправительственными организациями Навруз Курбонзода.