В компании Vivo рассказали, когда состоится презентация флагманской серии мобильных устройств, которые получили название X60. Точная дата стала известна из сообщения, размещенного на официальной странице компании в Weibo, пишет РИА Новости.
Планируется, что в семейство войдут три модели: Vivo X60, Vivo X60 Pro и Vivo X60 Pro+. Две старшие модели первыми получат новый 5G-процессор Exynos 1080 от Samsung, выполненный по 5-нанометровому техпроцессу.
В устройства установят OLED-экраны производства Samsung с частотой обновления 120 герц. Основная камера новинок приобретет оптику от компании Zeiss. В зависимости от версии камерный блок X60 включает три или четыре сенсора.
Презентация гаджетов состоится 29 декабря. Цена смартфона пока неизвестна.
Фото: РИА Новости
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Стала известна дата презентации смартфона Vivo X60
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