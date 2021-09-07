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  2. Стала известна дата презентации нового iPhone

Стала известна дата презентации нового iPhone

Новые продукты американской корпорации Apple покажут уже на будущей неделе, 14 сентября. Это следует из информации, опубликованной в сообщениях IT-журналистов в социальных сетях, передает Lenta.ru.


В частности, Майку Херли Apple сообщил о том, что осенняя презентация запланирована на 14 сентября. Предполагается, что мероприятие пройдет в 20:00 по минскому времени.

Презентация под названием «Включение из Калифорнии», как и в минувшем году, состоится в режиме реального времени и будет транслироваться на сайте бренда.

Отмечается, что 14 сентября Apple может представить флагманские смартфоны серии iPhone 13, обновленные часы Apple Watch, планшеты iPad и, вероятно, наушники AirPods.
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Фото: РЕЙТЕР
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