Реконструкция бани № 1 на ул. Б. Хмельницкого завершена. Открытие обновленного заведения состоится 23 июня, сообщает Минск-Новости со ссылкой на УП "Городские бани".
Теперь это банно-оздоровительный комплекс.
На церемонии открытия будут присутствовать представители руководства Мингорисполкома, администрации Советского района, государственного объединения «Столичная торговля и услуги», предприятия «Городские бани» и другие почетные гости. Уже в среду, 23 июня, комплекс будет принимать первых посетителей.
Реконструкция длилась почти два года. Старое строение полностью снесли, восстановили фундамент, на котором возвели современный комплекс с бассейном, номерами люкс, общими отделениями – мужским и женским. Появились бар, парикмахерская, введена пропускная система с электронными браслетами. Обустроили электрические подъемники для инвалидов-колясочников. Есть и другие новинки, которые точно оценят любители пара.
Работать банный комплекс будет без выходных: с понедельника по пятницу с 12 до 23 часов, в субботу и воскресенье – с 8 до 23 часов. По вторникам и средам посетители смогут только поплавать в бассейне, в остальные дни – воспользоваться всеми услугами.
Фото: "Минск-Новости"
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Стала известна дата открытия бани № 1 на ул. Б. Хмельницкого в Минске
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