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  2. Стал известен соперник брестского «Динамо» в 3-м квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов

Стал известен соперник брестского «Динамо» в 3-м квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам выяснилось, что действующий чемпион Беларуси брестское «Динамо» встретится с «Маккаби» из Тель-Авива. Игра пройдет в Израиле 15 или 16 сентября.

Фото: архив БЕЛТА

Остальные пары 3-го квалификационного этапа, определившиеся по итогам жеребьевки, выглядят так: 

«Ференцварош» (Венгрия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Карабах» (Азербайджан) – «Мольде» (Норвегия), «Омония» (Кипр) – «Црвена Звезда» (Сербия), «Митьюлланд» (Дания) – «Янг Бойз» (Швейцария), ПАОК (Греция) – «Бенфика» (Португалия), «Динамо» (Киев, Украина) – «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Гент» (Бельгия) – «Рапид» (Австрия).

Особенностью будет то, что победители во всех парах определятся по итогам одного, а не двух матчей, как это было в прошлые годы.

Брестское «Динамо» и «Маккаби» начинали нынешний еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Наша команда последовательно оставила не у дел казахстанскую «Астану» (6:3) и «Сараево» из Боснии и Герцеговины (2:1). А израильтяне преодолели сопротивление двух прибалтийских дружин – латвийской «Риги» (2:0) и литовской «Судувы» (3:0).

Позже определится соперник БАТЭ во втором отборочном раунде Лиги Европы.

А еще два белорусских клуба, минское «Динамо» и «Шахтер», напомним, завершили свое выступление во втором по значимости еврокубковом турнире уже по итогам первой стадии отбора. Столичная команда не нашла аргументов против польского «Пяста» (0:2). А «горняки» уступили «Сфынтул Георге» из Молдовы (0:0 – в основное время, 1:4 – по пенальти).
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