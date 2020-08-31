Стал известен соперник брестского «Динамо» в 3-м квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов

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БЕЛТА

Остальные пары 3-го квалификационного этапа, определившиеся по итогам жеребьевки, выглядят так:«Ференцварош» (Венгрия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Карабах» (Азербайджан) – «Мольде» (Норвегия), «Омония» (Кипр) – «Црвена Звезда» (Сербия), «Митьюлланд» (Дания) – «Янг Бойз» (Швейцария), ПАОК (Греция) – «Бенфика» (Португалия), «Динамо» (Киев, Украина) – «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Гент» (Бельгия) – «Рапид» (Австрия).Особенностью будет то, что победители во всех парах определятся по итогам одного, а не двух матчей, как это было в прошлые годы.Брестское «Динамо» и «Маккаби» начинали нынешний еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Наша команда последовательно оставила не у дел казахстанскую «Астану» (6:3) и «Сараево» из Боснии и Герцеговины (2:1). А израильтяне преодолели сопротивление двух прибалтийских дружин – латвийской «Риги» (2:0) и литовской «Судувы» (3:0).Позже определится соперник БАТЭ во втором отборочном раунде Лиги Европы.А еще два белорусских клуба, минское «Динамо» и «Шахтер», напомним, завершили свое выступление во втором по значимости еврокубковом турнире уже по итогам первой стадии отбора. Столичная команда не нашла аргументов против польского «Пяста» (0:2). А «горняки» уступили «Сфынтул Георге» из Молдовы (0:0 – в основное время, 1:4 – по пенальти).