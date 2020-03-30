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  2. Стал известен результат анализов певца Игоря Николаева

Стал известен результат анализов певца Игоря Николаева

На днях певец попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, сообщает Starhit.

Российский певец Игорь Николаев рассказал о своем диагнозе, выставив фото с Инстаграм.

— Долгожданный результат: COVID-19 отрицательно! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за любовь, веру и надежду на лучшее! — отметил 60-летний певец в личном блоге, показав соответствующие итоги исследования.

Сейчас композитор продолжает находиться под наблюдением врачей.

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