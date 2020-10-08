Это американская поэтесса Луиза Глюк, пишет ТАСС.
Нобелевский комитет Шведской академии уточнил, что присудил премию Глюк за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».
Председатель комитета Андерс Ульссон отметил, что поэтесса «принадлежит к числу самых выдающихся лириков современной американской литературы», и похвалил юмор в ее творчестве.
Награду Глюк вручат 10 декабря – в день смерти Нобеля. Церемония состоится в онлайн-формате.
Фото: Getty Images
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Стал известен лауреат Нобелевской премии по литературе
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