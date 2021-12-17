SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Стал известен календарь матчей сборной Беларуси в Лиге наций УЕФА

Стал известен календарь матчей сборной Беларуси в Лиге наций УЕФА

В Ньоне утвердили календарь группового этапа следующей Лиги наций УЕФА.


Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА

Читайте также

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА
Сборная Беларуси начнет турнир с выездного матча против словаков 3 июня. 

Полностью календарь в нашей группе выглядит так: 

3 июня 2022 года. Казахстан/Молдова – Азербайджан; Словакия – Беларусь.

6 июня 2022 года. Беларусь – Азербайджан, Словакия – Казахстан/Молдова.

10 июня 2022 года. Азербайджан – Словакия, Беларусь – Казахстан/Молдова.

13 июня 2022 года. Казахстан/Молдова – Словакия, Азербайджан – Беларусь.

22 сентября 2022 года. Казахстан/Молдова – Беларусь, Словакия – Азербайджан.

25 сентября 2022 года. Азербайджан – Казахстан/Молдова, Беларусь – Словакия.

В следующем году сборная Беларуси по футболу также проведет несколько спаррингов, которые состоятся в марте и ноябре. С кем сыграет белорусская дружина и в какие даты, станет известно позже, сообщили в пресс-службе АБФФ.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы