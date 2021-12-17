Стал известен календарь матчей сборной Беларуси в Лиге наций УЕФА

В Ньоне утвердили календарь группового этапа следующей Лиги наций УЕФА.
Сборная Беларуси начнет турнир с выездного матча против словаков 3 июня.
Полностью календарь в нашей группе выглядит так:
3 июня 2022 года. Казахстан/Молдова – Азербайджан; Словакия – Беларусь.
6 июня 2022 года. Беларусь – Азербайджан, Словакия – Казахстан/Молдова.
10 июня 2022 года. Азербайджан – Словакия, Беларусь – Казахстан/Молдова.
13 июня 2022 года. Казахстан/Молдова – Словакия, Азербайджан – Беларусь.
22 сентября 2022 года. Казахстан/Молдова – Беларусь, Словакия – Азербайджан.
25 сентября 2022 года. Азербайджан – Казахстан/Молдова, Беларусь – Словакия.
В следующем году сборная Беларуси по футболу также проведет несколько спаррингов, которые состоятся в марте и ноябре. С кем сыграет белорусская дружина и в какие даты, станет известно позже, сообщили в пресс-службе АБФФ.