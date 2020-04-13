В ближайшее время в Минске закончится отопительный сезон, а это значит, что за ним последуют плановые отключения горячей воды, сообщается на официальном сайте РУП «Минскэнерго». Первый этап испытаний тепловых сетей на плотность и прочность для определения их готовности к следующему отопительному сезону начнется уже с 11 мая. Продолжительность отключений не превысит 14 дней, а в случае успешного проведения испытаний тепловых магистралей сроки отключения будут сокращены, и к потребителям горячая вода вернется раньше.
С полным списком адресов и датами отключений горячей воды вы можете ознакомиться по этой ссылке.
Во время испытаний возможны повреждения теплопроводов. При обнаружении течи воды или парения из земли и колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» по телефонам 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру ЦДС РУП «Минскэнерго» по телефону 227-35-24 или на ближайшие КУП «ЖЭУ».
Учитывая, что теплоснабжающей организацией принимаются меры по сокращению срока отключения горячего водоснабжения в период плановых работ по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года, время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено и в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, не будет превышать 14 суток.
Дополнительную информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения у потребителей после проведения профилактических ремонтных работ можно получить в соответствующих КУП «ЖЭУ», которые информируются теплоснабжающей организацией о фактических изменениях сроков включения горячего водоснабжения.
РУП «Минскэнерго» приносит извинения за временные неудобства.
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Стал известен график отключений горячей воды в Минске в мае
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