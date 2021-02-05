Организаторы зимних Олимпийских игр в Пекине за год до начала представили факел главных стартов четырехлетия. Такой информацией поделились в пресс-службе НОК Беларуси.
Отмечается, что один из символов Олимпиады-2022 произведен из углеродного волокна, которое разработала китайская компания Sinopec. Факел представлен в виде двух лент, поднимающихся снизу вверх по спирали, одна из них - красная, другая - серебристого цвета.
Согласно задумке, два цвета символизируют встречу льда и пламени. Факел украшен эмблемой Beijing 2022 ("Пекин 2022") и олимпийскими кольцами.
Для Паралимпийских зимних игр разработан аналогичный дизайн факела, но он выполнен в красном и золотистом цветах.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Медали будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах. Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоупстайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
Талисманом предстоящих стартов станет панда Бин Дуньдунь.
Фото: noc.by
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Стал известен дизайн олимпийского факела зимних Игр
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