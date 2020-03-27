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  2. Стал известен диагноз композитора и певца Игоря Николаева

Стал известен диагноз композитора и певца Игоря Николаева

Российский композитор и певец Игорь Николаев обратился за помощью в больницу в Коммунарке (Новая Москва), куда ранее попал другой известный артист Лев Лещенко.

Николаев почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. Артист сделал сделал тест на коронавирус, результаты которого пока не готовы.

Певцу диагностировали очаговую пневмонию, сообщает "Пятый канал". У него высокая температура, пишет РИА Новости, состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в эту больницу был госпитализирован певец Лев Лещенко, у которого диагностировали двустороннюю пневмонию. Позже глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о том, что состояние артиста улучшилось.

Игорю Николаеву сейчас 60 лет, Льву Лещенко - 78.

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