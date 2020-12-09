В новую часть вернутся актеры из предыдущих фильмов франшизы, сообщает Super.ru.
Источник издания Collider рассказал, что в третьей части «Человека-паука» к актеру Тому Холланду присоединятся Тоби Магуайр, Кирстен Данст, Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун.
Все они известны как актеры из предыдущих фильмов франшизы, которые, видимо, соберутся вместе в одной мультивселенной.
Также в касте есть Электро в исполнении Джейми Фокса и Доктор Стрэндж, которого играет Бенедикт Камбербэтч.
Компания Marvel пока не дает официальных комментариев.
Напомним, премьера третьей части «Человека-паука» запланирована на декабрь 2021 года. Режиссером выступит Джон Уоттс, который снимал и предыдущие картины трилогии.
Фото: Super.ru
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Стал известен актерский состав нового "Человека-паука"
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