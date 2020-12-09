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  2. Стал известен актерский состав нового "Человека-паука"

Стал известен актерский состав нового "Человека-паука"

В новую часть вернутся актеры из предыдущих фильмов франшизы, сообщает Super.ru.


Источник издания Collider рассказал, что в третьей части «Человека-паука» к актеру Тому Холланду присоединятся Тоби Магуайр, Кирстен Данст, Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун.

Все они известны как актеры из предыдущих фильмов франшизы, которые, видимо, соберутся вместе в одной мультивселенной. 

Также в касте есть Электро в исполнении Джейми Фокса и Доктор Стрэндж, которого играет Бенедикт Камбербэтч. 

Компания Marvel пока не дает официальных комментариев. 

Напомним, премьера третьей части «Человека-паука» запланирована на декабрь 2021 года. Режиссером выступит Джон Уоттс, который снимал и предыдущие картины трилогии.

Фото: Super.ru
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