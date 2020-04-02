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США запустили крупную антинаркотическую кампанию

США в сотрудничестве с 22 странами запустили в Западном полушарии крупномасштабную операцию по борьбе с наркотиками, чтобы, как заявил президент США Дональд Трамп, помешать наркокартелям использовать пандемию коронавируса.


В рамках операции, по словам Трампа, будет активизировано наблюдение, перехват и конфискация поставок наркотиков, передает ТАСС.

США развернут в Атлантическом и Тихом океанах новые силы ВМС и ВВС. На борьбу с наркодилерами будут направлены дополнительные эсминцы ВМС США, корабли, самолеты, вертолеты и катера береговой охраны.

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Фото: РЕЙТЕР
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