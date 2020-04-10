США выделили Беларуси 1,3 млн долларов для противодействия COVID-19

Правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Беларуси 1,3 миллиона долларов для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает пресс-служба федерального органа в Facebook.

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«USAID передает это финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ). Финансовая помощь поможет укреплению национальной системы здравоохранения — работе лабораторий, систем эпиднадзора и быстрого реагирования, а также повышению эффективности профилактики, контроля и борьбы с инфекцией COVID-19», — говорится в заявлении.

USAID также поддержит просветительские кампании в СМИ, чтобы усилить готовность к быстрому диагностированию и реагированию на случаи заражения коронавирусом. Они проинформируют население о мерах по предотвращению распространения вируса.

Агентство США по международному развитию — высший федеральный орган государственного управления США в области оказания помощи за рубежом.

