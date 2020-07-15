США уходят с пяти баз в Афганистане и сокращают численность войск

США сокращают численность войск в Афганистане до 8,6 тыс. и уходят с пяти баз, как и предусмотрено соглашением между Вашингтоном и радикальным движением "Талибан". Об этом сообщили в Пентагоне.





Соглашение было подписано 29 февраля в столице Катара. Согласно договоренностям США и их союзники намерены вывести все войска из Афганистана в течение 14 месяцев, передает ТАСС. Через 4,5 месяца с момента подписания документа численность контингента США в Афганистане должна быть уменьшена до 8600 военнослужащих, американцы также обязались покинуть пять баз.

После этого, при выполнении талибами своих обязательств, США и союзники за 9,5 месяца полностью выведут войска из Афганистана.





Военная операция в Афганистане идет с октября 2001 года. В 2010–2013 годах численность западных войск превышала здесь 150 тыс. человек. Основные силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.