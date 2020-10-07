Часть новых требований вступит в силу уже завтра, 8 октября, пишет РИА Новости.
Речь идет о визах H-1B, программа выдачи которых позволяет работодателям в США принимать на работу иностранцев на временной основе, уточняет ТАСС.
Что изменится? Например, сократится число профессий, на которые можно нанять работников из-за рубежа. Также Министерство внутренней безопасности (МВБ) США будет требовать от компаний нанимать в первую очередь американцев и увеличит контроль над работодателями, которые в своей деятельности полагаются в основном на аутсорсинг. Кроме того, правила ограничат срок действия визы H-1B до года.
Часть нововведений вступит силу 8 октября, другая – через 2 месяца.
Как утверждает МВБ, новые правила затронут около трети всех иностранцев, которые пребывают в США по рабочим визам.
Ранее власти уже пытались ужесточить программу выдачи рабочих виз. К примеру, в июне глава государства Дональд Трамп распорядился приостановить выдачу виз категорий H-1B, H-2B, J и L до 31 декабря 2020 года. Но этот указ частично заблокировали в суде Сан-Франциско.
Фото: pixabay.com
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США снова ужесточит выдачу рабочих виз
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