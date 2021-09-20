США с ноября введут требование о полной вакцинации всех въезжающих в страну

По требованию властей с начала ноября въезжающие в страну иностранцы должны будут предъявлять справку о полной вакцинации, отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 3 дня до поездки. Об этом заявил во время сегодняшнего брифинга координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс, информирует ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNBC.
– При посадке в самолет, который следует в США, пассажиры должны будут показать справку о вакцинации, – заявил Зинтс.
По данным агентства Associated Press, полностью вакцинированные пассажиры международных рейсов по прибытии в США не должны будут отправляться на самоизоляцию. Приезжающие из-за рубежа американцы, не сделавшие прививку от коронавируса, должны будут сдавать тест на COVID-19 за сутки до поездки, а также после приезда в Соединенные Штаты.
Сейчас американское руководство для недопущения распространения коронавируса запрещает въезд в страну многим иностранцам, которые за последние две недели находились на территории Великобритании, государств Шенгенской зоны, Ирландии, Китая, Индии, ЮАР, Ирана и Бразилии. О первых таких мерах было объявлено в марте 2020 года. Как поясняет телекомпания CNBC, вводя требования об обязательной вакцинации и наличии теста на коронавирус, вашингтонская администрация намерена смягчить эти ограничения.
По информации агентства Reuters, новая политика Вашингтона, касающаяся обязательной вакцинации, предусматривает ряд исключений.
Фото: BBC