США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты

Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты, выпущенной с острова Кауаи в Тихом океане, сообщает ТАСС.

Ракета была выпущена с тихоокеанского острова Кауаи и летела до заданной цели со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука.

Испытание стало "решающим шагом" на пути к скорейшему использованию нового оружия в возможных военных миссиях, отмечается далее в документе. В заявлении министерства обороны США ракета официально названа "гиперзвуковым планирующим блоком". Точных данных о траектории, дальности или цели ракеты Пентагон не представил.