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США приостановили финансирование ВОЗ

США приостановили выплату взносов во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом сообщил на брифинге в Белом доме глава американской администрации Дональд Трамп.


Трамп заявил, что поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении нового коронавируса. «Американские налогоплательщики вносили 400-500 млн долларов в год в бюджет ВОЗ. Для сравнения: Китай платил 40 млн", - сказал президент. По его словам, «США как главный спонсор организации должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность».

Трамп заявил, что США будут добиваться реформирования ВОЗ и обсуждать с другими странами, как использовать американские взносы. Период оценки, по словам президента США, займет от 60 до 90 дней.

Трамп обвинил ВОЗ в том, что из-за ее неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы, передает ТАСС.

Одним из наиболее опасных, нанесших большой ущерб решений ВОЗ Трамп назвал сопротивление введению ограничений на въезд из Китая и других стран.

"Решение других крупных стран не закрывать границы было одной из самых серьезных трагедий и упущенных возможностей на ранних этапах. Совершая нападки в отношении ограничений на передвижение, ВОЗ ставила политическую корректность выше спасения жизней", - заявил Трамп.

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Фото: РЕЙТЕР
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