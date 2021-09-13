США предоставят 64 млн долларов для оказания гуманитарной помощи Афганистану

США предоставят 64 млн долларов для гуманитарной работы в Афганистане, передает ТАСС.
– Сегодня я с гордостью объявляю, что США предоставляют около 64 млн долларов в рамках нового транша гуманитарной помощи. Эти деньги поддержат работу ООН, в том числе Управления Верховного комиссара по делам беженцев, Всемирной организации здравоохранения, а также других неправительственных структур, – уточнила информацию постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Кроме того, она обратила внимание на заявления талибов о готовности обеспечивать безопасность гуманитарной работы ООН.
– Но одних слов мало, и мы будем судить по делам, – подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.
Она также предположила, что в будущем Соединенные Штаты выделят новый транш на оказание гуманитарной помощи стране.
– Мы продолжаем оценивать ситуацию на земле с этой целью, – заметила Линда Томас-Гринфилд.
Ранее сообщалось, что США заморозили на счетах своих банков примерно 9,5 млрд долларов, которые принадлежали прежним властям Афганистана.