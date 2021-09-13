США предоставят 64 млн долларов для оказания гуманитарной помощи Афганистану

– уточнила информацию пКроме того, она обратила внимание на заявления талибов о готовности обеспечивать безопасность гуманитарной работы ООН.– подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.Она также предположила, что в будущем Соединенные Штаты выделят новый транш на оказание гуманитарной помощи стране.заметила Линда Томас-Гринфилд.Ранее сообщалось, что США заморозили на счетах своих банков примерно 9,5 млрд долларов, которые принадлежали прежним властям Афганистана.