США объявили награду в $ 10 млн за информацию о тех, кто вмешивается в американские выборы

Власти США готовы выплатить вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию о лицах, пытающихся вмешаться в американские выборы по указанию или под контролем иностранного правительства. Об этом заявил на брифинге госсекретарь США Майкл Помпео.





Такое вознаграждение может быть выплачено в рамках программы Госдепартамента "Вознаграждение за помощь правосудию". Программа действует в США с 1984 года для помощи властям в борьбе с терроризмом, передает ТАСС. Она, в частности, предполагает вознаграждение за информацию, ведущую к поимке террористов или предотвратившую теракт.

Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил об обеспокоенности американских властей деятельностью России, Китая и Ирана, которых американская администрация подозревает во вмешательстве. Так, Россию в США обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года, хотя длившееся почти два года расследование не подтвердило эти обвинения.

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