США не считают себя причастными к событиям в аэропорту Кабула

В понедельник, 16 августа, афганцы, намеревавшиеся уехать из страны из-за прихода к власти талибов, штурмовали самолеты в аэропорту Кабула. Снимки, на которых видно, как люди залезают на готовый к вылету лайнер, появились в СМИ и социальных сетях. Позднее выяснилось, что в результате штурма самолетов в столичной воздушной гавани погибло несколько человек. Они сорвались с уже взлетевшего судна. Кроме того, сообщалось, что военные США открыли предупредительный огонь, когда толпа появилась на взлетно-посадочной полосе.Представители Пентагона отметили, что в воздушной гавани Кабула было несколько инцидентов со стрельбой, ответственности за которые "Талибан" не несет. Один американский военный получил легкое ранение и уже вернулся в строй.Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби отметил, что попыток сорвать операцию или напасть на военных США зарегистрировано не было. Он добавил, что инцидент в аэропорту Кабулаи добавил, чтозанимались американские военные.Официальный представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что хаос в аэропорту Кабула вызывает– подчеркнул он.