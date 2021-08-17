США не считают себя причастными к событиям в аэропорту Кабула

Соединенные Штаты Америки не считают "Талибан" виновным в хаосе в аэропорту Кабула, однако американцы отрицают и свою причастность к событиям, которые там произошли. Это следует из заявлений официальных лиц Пентагона и Госдепа, передает РИА Новости.
В понедельник, 16 августа, афганцы, намеревавшиеся уехать из страны из-за прихода к власти талибов, штурмовали самолеты в аэропорту Кабула. Снимки, на которых видно, как люди залезают на готовый к вылету лайнер, появились в СМИ и социальных сетях. Позднее выяснилось, что в результате штурма самолетов в столичной воздушной гавани погибло несколько человек. Они сорвались с уже взлетевшего судна. Кроме того, сообщалось, что военные США открыли предупредительный огонь, когда толпа появилась на взлетно-посадочной полосе.
Представители Пентагона отметили, что в воздушной гавани Кабула было несколько инцидентов со стрельбой, ответственности за которые "Талибан" не несет. Один американский военный получил легкое ранение и уже вернулся в строй.
Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби отметил, что попыток сорвать операцию или напасть на военных США зарегистрировано не было. Он добавил, что инцидент в аэропорту Кабула "не был провалом" и добавил, что "восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений" занимались американские военные.
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что хаос в аэропорту Кабула вызывает "отклик в душах всех сотрудников ведомства".
– Снимки, которые мы все видим, обжигающие, болезненные, – тяжело видеть такое, – подчеркнул он.