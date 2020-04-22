США не располагают данными об ухудшении здоровья главы КНДР

Власти США не располагают подтвержденными сведениями об ухудшении состояния здоровья главы Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил во вторник на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.





Информацию об ухудшении здоровья руководителя КНДР никто не подтвердил, сказал Трамп, добавив, что лично этим сведениям не доверяет.

«Могу сказать только, что желаю ему всего хорошего», — заявил Трамп, отметив, что у него с Ким Чен Ыном очень хорошие отношения. По словам Трампа, если бы кто-то другой сейчас занимал пост президента США, страны были бы сейчас в состоянии войны с Северной Кореей, передает ТАСС.





Ранее CNN со ссылкой на свой источник в американской администрации сообщила, что США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья северокорейского руководителя. Южнокорейские власти уже заявили, что у них нет данных о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына.