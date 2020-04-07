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  2. США начинает тестировать население на антитела к коронавирусу

США начинает тестировать население на антитела к коронавирусу

США начали брать образцы крови по всей стране, чтобы определить настоящее число людей, переболевших коронавирусом, пишет Medicalxpress. Тест работает ретроспективно. Благодаря такой информации те, кто переболел COVID-19, смогут вернуться в общество.

Новые тесты основаны на серологических исследованиях, которые отличаются от мазков из носа, используемых для определения наличия вируса в настоящее время.



Вместо этого новые тесты показывают, присутствуют ли определенные антитела к вирусу в крови. Это позволяет установить, что человек переболел и выздоровел, даже если у него не было симптомов.

Эти тесты рассматриваются как ключ к постепенному ослаблению изоляции. Ведь те, у кого выработался иммунитет, могут вернуться в общество.

«Мы только начинаем проводить тестирование, но мы очень быстро сообщим о результатах», — сказал Джо Брези, заместитель руководителя по инцидентам Центра по контролю и профилактике заболеваний, согласно веб-сайту Stat News.

Медики собираются провести три исследования: первое — образцов крови от недиагностированных людей из некоторых горячих точек по коронавирусу, второе — из разных частей страны, а третье — исследование работников здравоохранения.

Первое исследование уже началось в выходные, но для двух других не было установлено точных сроков.

Это случилось после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на прошлой неделе выпустило экстренное разрешение на первое серологическое исследование, проведенное компанией Cellex из Северной Каролины.

В субботу Стэнфордский университет провел собственное серологическое исследование в городе Санта-Клара, рассказал AFP профессор медицины в университете Джей Бхаттачарья.

«Мы собрали образцы крови у 2500 добровольцев, отобранных в качестве представителей округа, и около 500 их детей», — сказал он, добавив, что результаты будут опубликованы в ближайшее время.
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