США начинает тестировать население на антитела к коронавирусу

Новые тесты основаны на серологических исследованиях, которые отличаются от мазков из носа, используемых для определения наличия вируса в настоящее время.Вместо этого новые тесты показывают, присутствуют ли определенные антитела к вирусу в крови. Это позволяет установить, что человек переболел и выздоровел, даже если у него не было симптомов.Эти тесты рассматриваются как ключ к постепенному ослаблению изоляции. Ведь те, у кого выработался иммунитет, могут вернуться в общество., — сказал Джо Брези, заместитель руководителя по инцидентам Центра по контролю и профилактике заболеваний, согласно веб-сайту Stat News.Медики собираются провести три исследования: первое — образцов крови от недиагностированных людей из некоторых горячих точек по коронавирусу, второе — из разных частей страны, а третье — исследование работников здравоохранения.Первое исследование уже началось в выходные, но для двух других не было установлено точных сроков.Это случилось после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на прошлой неделе выпустило экстренное разрешение на первое серологическое исследование, проведенное компанией Cellex из Северной Каролины.В субботу Стэнфордский университет провел собственное серологическое исследование в городе Санта-Клара, рассказал AFP профессор медицины в университете Джей Бхаттачарья., — сказал он, добавив, что результаты будут опубликованы в ближайшее время.