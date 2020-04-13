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  2. США могут начать отменять введенные из-за пандемии ограничения в мае

США могут начать отменять введенные из-за пандемии ограничения в мае

США могут начать плавное снятие ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, уже в мае. Об этом сообщил Энтони Фаучи — директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США и советник Дональда Трампа по вопросам, касающимся COVID-19, передает Deutsche Welle.

Он отметил, что в конце апреля специалисты проанализируют ситуацию в стране и могут принять решения о возвращении к нормальной жизни.

Ранее президент США сообщил, что 14 апреля он представит «совет по открытию страны» — орган, состоящий из экспертов, которым предстоит выработать меры по безопасному снятию ограничений. В консультативный совет, по словам Трампа, войдут «выдающиеся лидеры буквально из всех сфер, в том числе политики, бизнеса и медицины». Глава Белого дома также подчеркнул, что решение о снятии карантинных мер будет принято им в ближайшее время.

Накануне Трамп также ввел режим крупного бедствия в Вайоминге, после чего соответствующий режим стал действовать сразу во всех штатах страны — это первый случай в истории США.

Согласно последним данным, в США зафиксировано более 550 тысяч случае заражения коронавирусом, около 22 тысяч человек умерли. Соединенные Штаты лидируют в мире и по количеству инфицированных, и по числу летальных исходов.

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Фото: Рейтер
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