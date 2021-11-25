США будут требовать от иностранцев справку о вакцинации против COVID-19 при въезде в страну

Согласно информации агентства Associated Press (AP), к данной категории относятся граждане иностранных государств, которые вынуждены пересечь границу по служебным причинам. Это дальнобойщики, представители иностранных государств и их органов по борьбе с различными чрезвычайными ситуациями. На лиц с видом на жительство нововведение не распространяется. Сертификат, как уточняет агентство, будет требоваться также при пересечении водных границ. Детали будут официально обнародованы в скором времени.Уточняется, что мера в отношении этой категории была отложена на несколько месяцев на фоне опасений нарушений в потоках трансграничной торговли с Мексикой и Канадой. Некоторые представители отрасли уже негативно отреагировали на планы Вашингтона.