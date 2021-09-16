США, Австралия и Британия заключили соглашение об оборонном партнерстве

Глава США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заключили соглашение о партнерстве в сфере обороны и безопасности, передает Lenta.ru.
Согласно информации РИА Новости, альянс получил название AUUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Его цель звучит следующим образом: «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».
В рамках договора три государства упростят обмен сведениями и технологическими достижениями в сфере искусственного интеллекта, кибернетической и подводной систем. Кроме того, страны планируют создать возможность нанесения ударов с больших расстояний. Также стороны намереваются обсуждать тему ядерной безопасности и противодействие Китаю.
Представитель Белого дома в ходе брифинга добавил, что цель альянса заключается «в том, чтобы в целом приблизить Европу, в частности Великобританию, к нашим усилиям в стратегической сфере <...> и обеспечить более глубокую оперативную совместимость между ВМС трех стран».
Вместе с тем договор предполагает передачу Австралии технологий строительства атомных подлодок. Правительство государства отметило, что Австралия, как и раньше, будет выполнять все свои обязательства как страна, не владеющая ядерным оружием. Разработка подводных лодок с ядерными силовыми установками «станет совместным начинанием трех стран с упором на оперативную совместимость, общность и взаимную выгоду». Партнерство предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев.
Сразу после заключения договора глава австралийского правительства Скотт Моррисон сообщил, что страна выходит из соглашения по подлодкам с французской Naval Group. Вместе с тем он подчеркнул, что Франция остается для Австралии важным партнером в Тихоокеанском регионе.
Как отметили в ТАСС, договор предполагает, что в рамках альянса Австралия получит по меньшей мере восемь подводных лодок. Три страны немедленно сосредоточатся на обнаружении приемлемого пути для их доставки. Также Канберра получит доступ к американским ракетным технологиям, что позволит ускорить создание «национальной военной индустрии и производства управляемого оружия».
Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй подчеркнул, что странам не нужно создавать исключительные блоки, целью которых является нанесение ущерба третьим государствам. Он призвал страны AUUKUS устранить мышление и идеологические предубеждения времен холодной войны.
Австралийский премьер Моррисон обратился к Пекину с просьбой проведения нового диалога о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и направил соответствующее открытое приглашение председателю КНР Си Цзиньпину. Кроме того, он обсудил формирование нового партнерства с премьер-министром Нарендрой Моди, премьером Японии Ёсихидэ Сугой и главой новозеландского правительства Джасиндой Ардерн.
Комментируя заключенный договор, глава США Джо Байден заверил, что Вашингтон не рассматривает возможность разработки Австралией ядерных вооружений в рамках альянса AUUKUS, информирует ТАСС. Американский глава обратил внимание, что речь идет о консультациях с Канберрой по приобретению подводных лодок с ядерными силовыми установками и обычными вооружениями для австралийских военно-морских сил. Байден заявил, что программа будет целиком соблюдать условия Договора о нераспространении ядерного оружия.