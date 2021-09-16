США, Австралия и Британия заключили соглашение об оборонном партнерстве

Согласно информации РИА Новости, альянс получил название AUUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Его цель звучит следующим образом:В рамках договора три государства упростят обмен сведениями и технологическими достижениями в сфере искусственного интеллекта, кибернетической и подводной систем. Кроме того, страны планируют создать возможность нанесения ударов с больших расстояний. Также стороны намереваются обсуждать тему ядерной безопасности и противодействие Китаю.Представитель Белого дома в ходе брифинга добавил, что цель альянса заключаетсяВместе с тем договор предполагает передачу Австралии технологий строительства атомных подлодок. Правительство государства отметило, что Австралия, как и раньше, будет выполнять все свои обязательства как страна, не владеющая ядерным оружием. Разработка подводных лодок с ядерными силовыми установкамиПартнерство предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев.Сразу после заключения договора глава австралийского правительства Скотт Моррисон сообщил, что страна выходит из соглашения по подлодкам с французской Naval Group. Вместе с тем он подчеркнул, что Франция остается для Австралии важным партнером в Тихоокеанском регионе.Как отметили в ТАСС, договор предполагает, что в рамках альянса Австралия получит по меньшей мере восемь подводных лодок. Три страны немедленно сосредоточатся на обнаружении приемлемого пути для их доставки. Также Канберра получит доступ к американским ракетным технологиям, что позволит ускорить созданиеПредставитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй подчеркнул, что странам не нужно создавать исключительные блоки, целью которых является нанесение ущерба третьим государствам. Он призвал страны AUUKUS устранить мышление и идеологические предубеждения времен холодной войны.Австралийский премьер Моррисон обратился к Пекину с просьбой проведения нового диалога о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и направил соответствующее открытое приглашение председателю КНР Си Цзиньпину. Кроме того, он обсудил формирование нового партнерства с премьер-министром Нарендрой Моди, премьером Японии Ёсихидэ Сугой и главой новозеландского правительства Джасиндой Ардерн.Комментируя заключенный договор, глава США Джо Байден заверил, что Вашингтон не рассматривает возможность разработки Австралией ядерных вооружений в рамках альянса AUUKUS, информирует ТАСС. Американский глава обратил внимание, что речь идет о консультациях с Канберрой по приобретению подводных лодок с ядерными силовыми установками и обычными вооружениями для австралийских военно-морских сил. Байден заявил, что программа будет целиком соблюдать условия Договора о нераспространении ядерного оружия.