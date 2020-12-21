Сроки призывной кампании продлены до 1 января в связи с эпидемической обстановкой

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 декабря подписал Указ № 469, которым корректируется указ № 297 от 3 августа 2020 года «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве».
Согласно документу сроки призывной кампании и отправки граждан, призванных на срочную военную службу и службу в резерве, к местам прохождения службы продлены до 1 января 2021 года. Это позволит с учетом сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечить Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования личным составом из числа нового пополнения в пределах численности, установленной ранее Указом № 297.
– Сроки призывной кампании и отправки граждан продлены до 1 января в связи с эпидемической обстановкой. Не все призывники успели пройти медицинское освидетельствование: многие лечебные учреждения были перепрофилированы для борьбы с COVID-19, в связи с этим обследования, консультации врачей-специалистов для граждан откладывались и переносились. Этот процесс необходимо завершить. Есть и определенное количество граждан, в отношении которых были приняты решения призывных комиссий о призыве, однако они заболели и предоставили в военные комиссариаты листы нетрудоспособности, некоторые находились на самоизоляции – конечно, отправка в войска для этих граждан отложилась, – комментирует Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил. – За эти две недели мы планируем завершить призывные мероприятия и направить в войска граждан, для которых этот процесс по тем или иным причинам затянулся. Общая численность граждан, которые будут призваны на срочную военную службу и службу в резерве, установлена ранее Указом № 297, она не изменилась.
Все мероприятия призыва и отправки будут проходить планово. Прибыв в войска, военнослужащие нового пополнения принесут Военную присягу. Срок службы для них будет исчисляться, как и для всех, со дня отправки в войска. Такая практика уже была опробована весной этого года в России. Там сроки призыва были продлены практически на месяц – с мая по июнь.
Опубликовано:
2253
Сроки призывной кампании продлены до 1 января в связи с эпидемической обстановкой
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter