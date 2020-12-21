Сроки призывной кампании продлены до 1 января в связи с эпидемической обстановкой

– комментируетВсе мероприятия призыва и отправки будут проходить планово. Прибыв в войска, военнослужащие нового пополнения принесут Военную присягу. Срок службы для них будет исчисляться, как и для всех, со дня отправки в войска. Такая практика уже была опробована весной этого года в России. Там сроки призыва были продлены практически на месяц – с мая по июнь.